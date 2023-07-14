За унижение сироты учительницу в Омске оштрафовали на 4 тыс рублей

По инициативе прокуратуры педагог одной из школ Омска привлечена к административной ответственности за оскорбление (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ) ученицы 9 класса.

Как указывают в ведомстве, в апреле 2023 года 36-летняя учитель математики во время урока допустила по отношению к школьнице, являющейся сиротой, высказывания, унижающие ее честь и достоинство.

Вину в совершении правонарушения учитель признала в полном объеме. За совершение правонарушения педагог оштрафована на 4 тыс. руб.

Также региональная прокуратура внесла представление директору школы.

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Лолита Белова