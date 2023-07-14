По факту жесткой посадки частного самолета в Новосибирске проводится проверка

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту жесткой посадки частного легкомоторного самолета. По предварительной информации, вечером 13 июля во время полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку в Заельцовском районе вблизи посадочной площадки городского аэропорта.

В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.

В феврале этого года в районе горы Топхан в Кемеровской области упал вертолет АС-350 Еврокоптер. По факту крешния судна следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). На борту вертолета находилось шесть пассажиров.

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Лолита Белова