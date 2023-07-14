Бессменный спикер парламента Татарстана на протяжении 25 лет Фарид Мухаметшин, скорее всего, не пойдет на новые выборы в Госсовет в 2024 году. Вчера он заявил журналистам, что уже «немолод» и намерен «готовить человека», который сменит его на посту. Спикер оговорился, что примет окончательное решение, посоветовавшись с главой Татарстана и с учетом «обстановки в стране». «Фарид Хайруллович — это человек 1990 годов, со времен „суверенитета“»,— отмечают эксперты. Они считают, что его преемником может стать «представитель нового политического поколения», который будет лояльным и властям республики, и федеральному центру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Фарид Мухаметшин заявил, что, вероятно, не будет баллотироваться в депутаты Госсовета Татарстана по истечении срока полномочий спикера в 2024 году. «Наверное, я не буду выдвигаться. Посмотрим по ситуации»,— сказал он вчера на пресс-конференции в парламенте республики.

Спикер пояснил, что о завершении депутатской карьеры просит его супруга Луиза. «Жена сказала: „Хватит, Фарид“»,— рассказал глава парламента. Он отметил, что «не молодеем, нагрузка большая». Окончательное решение спикер намерен принять, посоветовавшись с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и первым президентом республики Минтимером Шаймиевым. «Нужно учесть, какая обстановка в стране»,— сказал спикер. «Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду, который будет избран депутатом и председателем Госсовета»,— заключил господин Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин бессменно возглавляет Госсовет Татарстана с 1998 года. До этого три года был премьер-министром Татарстана, а в 1991–1995 годах — председателем Верховного совета Татарской ССР (предшественник действующего парламента республики).

С 2007 года господин Мухаметшин также является председателем совета Ассамблеи народов Татарстана. С 2003 года — секретарь политсовета татарстанского отделения «Единой России». Кроме того, Фарид Мухаметшин возглавляет республиканское общественное движение «Татарстан — новый век», является президентом Федерации волейбола Татарстана.

Возможность отставки Фарида Мухаметшина неоднократно обсуждалась ранее. В 2014 году СМИ писали, что глава парламента республики мог занять освободившееся на тот момент место представителя Татарстана в Совете федерации. Такие слухи появились в ходе очередных выборов в Госсовет. Однако единороссы, победив на выборах, вновь избрали Фарида Мухаметшина председателем Госсовета. В Совет федерации был направлен бывший глава Чистопольского района Ильдус Ахметзянов.

Последний раз полномочия спикера Фарид Мухаметшин продлил в 2019 году. Накануне выборов некоторые издания предполагали, что этот пост может получить бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, однако в итоге он стал заместителем председателя Госсовета.

В июне этого года Фарид Мухаметшин стал действительным членом Академии наук Татарстана (спикер — доктор политических наук). Это породило предположения экспертов и журналистов, что в скором времени глава парламента может стать президентом академии вместо Мякзюма Салахова, который объявил досрочные выборы. Однако Фарид Мухаметшин не стал выдвигаться на этот пост. Президентом академии на этой неделе избрали Рифката Минниханова — старшего брата главы Татарстана и бывшего руководителя ГИБДД республики (см. „Ъ“ от 12 июля).

Коллеги Фарида Мухаметшина пока неохотно комментируют заявление спикера парламента. «Это его мысли, это его высказывания»,— сказал „Ъ“ глава фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов (в прежние годы коммунисты выдвигали его на пост спикера, но их голосов не хватило для назначения своего представителя). «Только время вечное. Нет вечных депутатов, вечных спикеров, вечных президентов»,— заметил депутат.

«Такие заявления могут делаться, чтобы проверить реакцию и услышать уговоры остаться. И не только от Минниханова и Шаймиева, но и от общественности Татарстана. Возможно, за этим последуют просьбы еще поработать: коней на переправе не меняют, вы еще нужны республике»,— рассуждает политтехнолог Константин Калачев. Однако он отмечает, что Фариду Мухаметшину уже 76 лет. «Действительно, такой возраст и желание пожить для себя могут заставить его отказаться от продолжения карьеры спикера. Хотя элита сейчас в принципе не молодеет»,— говорит эксперт.

Господин Калачев пока затрудняется предположить, кто мог бы заменить Фарида Мухаметшина. «Я думаю, здесь все будет решать раис Татарстана Рустам Минниханов. Татарстан имеет автономию, чтобы решать такие вопросы, а потом уже сообщать в Москву о принятом решении»,— полагает политтехнолог. Константин Калачев добавляет, что, по его мнению, спикером может стать «представитель нового политического поколения не старше 50 лет», чтобы «продемонстрировать омоложение».

Казанский политолог Сергей Сергеев, наоборот, считает, что может быть «плавный переход между поколениями». «Одна из кандидатур, которая приходит в первую очередь в голову, — Марат Ахметов (ему 69 лет.— „Ъ“)»,— говорит он. Впрочем, господин Сергеев не исключает, что на пост спикера могут рассматривать несколько кандидатур. «Кого-то могут продвинуть из исполнительной власти или еще откуда. Есть время, чтобы принять взвешенное решение»,— рассуждает политолог. Господин Сергеев добавляет, что кандидатуру нового спикера, скорее всего, будут согласовывать с федеральным центром. «Фарид Хайруллович — это человек 1990 годов, со времен „суверенитета“. Другое дело, что законодательная власть уже не имеет такого влияния, как раньше. В любом случае, нового человека постараются найти лояльного во всех отношениях»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов