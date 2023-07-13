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В Музее андеграунда открылась выставка арт-группировки «Передвижницы» «Проводимость»

В Екатеринбурге в Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость», организованная арт-группировкой «Передвижницы». Имя художницы указано как asn.

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В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

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В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

В Музее андеграунда открылась выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

Госпожа asn объяснила идею выставки так: «Пыталась создать вывернутое гиперпространство, где одна комната ведет в другую, где все взаимосвязано и перекликается. Не так, чтобы это было очевидно и поверхностно, а так, чтобы можно было заглянуть, приложить некоторое усилие, чтобы это найти».

«Это тотальная инсталляция, которая повествует об очень хрупком, нежном, ранимом мире художницы, спрятанной за кучей слоев и информационного мусора, бэкграунда, довлеющему над каждым из нас. Все мы заложники неких сценариев и установок, которые были нам навязаны. Чтобы докопаться до истины и сути каждому из нас нужно провести глубокую работу с самим с собой, чтобы определить, что тебе важно и ценно, что скрыто в самом себе»,— рассказала директор Музея андеграунда Ольга Комлева на открытии экспозиции.

Арт-группировка «Передвижницы» была создана в 2020 году. В нее входят: Маша Кучевасова, Катя Лишняя, Юля Мрачная, Настя Хорлопович. Участники позиционирует себя как группировка, которой важно искать настоящее в искусстве, открывать мало известных художников и устраивать их выставки. Для госпожи asn «Передвижницы» организовали выставки «Россия будь съедобной», «Мебель», перформанс «Коробки».

Елена Медведева

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