Фармацевтический завод в Анапе хотят открыть до конца 2023 года

Фармацевтический завод «Фитофарм» в станице Гостагаевской в районе Анапы планируют открыть до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

К настоящему времени введены в эксплуатацию четыре складских корпуса, завершается строительство административно-бытового комплекса, проектируются другие объекты. Будущий завод сможет выпускать 30 млн упаковок препаратов в год.

«Сейчас в зоне хранения и переработки лекарственных средств находится около 2 тысяч тонн растительного сырья, порядка 60 наименований: мята, ромашка, мелисса, шалфей и другие травы. Установлены станки, которые могут производить продукцию любой фракции»,— говорится в сообщении.

Компания «Фитофарм» в общей сложности планирует вложить в строительство промпарка в Анапе около 1,6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ПКФ «Фитофарм» зарегистрировано в 1993 году в Анапе. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия по ЕГРЮЛ. Компания принадлежит Александру Цуканову. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 15 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Анастасия Донскова

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