«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах скорой помощи для волос, поврежденных воздействием солнца и моря или — для жителей мегаполиса — хлорированной водой городских бассейнов.
Фото: @goop
Кто сейчас оказался на море, тот неминуемо задумывается о состоянии волос — то самое красивое пляжное «выгорание» прядей есть не что иное, как повреждение их текстуры, обезвоживание, что ведет к потере цвета, тусклости и ломкости. Для тех, кто остался в городе, есть свои вопросы — также защитить волосы от воздействия солнечных лучей (пусть не от столь интенсивного, но тем не менее) или после хлора бассейнов. Самые главные союзники в деле спасения шевелюры — это масла для волос, которые принято считать многофункциональными эликсирами красоты. «Утомленные» солнцем волосы нуждаются в защите составами, богатыми увлажняющими и питательными ингредиентами, и лучшие масла для волос — это те, которые выполняют свою работу, не утяжеляя их. Легкая текстура придает волосам блеск и шелковистость и защищает их от пересыхания и воздействия соли или хлора. Тот самый «эффект соломы», который все помнят после дня, проведенного на пляже, можно предотвратить — как на натуральных, так и на окрашенных волосах. Помимо составов (аргановое масло, масла кокоса, ши, жожоба) ищите в средствах и SPF-фильтры: такое комбо точно поможет вернуться из отпуска с красивыми и ухоженными волосами.