«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о средствах скорой помощи для волос, поврежденных воздействием солнца и моря или — для жителей мегаполиса — хлорированной водой городских бассейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @goop Фото: @goop

Кто сейчас оказался на море, тот неминуемо задумывается о состоянии волос — то самое красивое пляжное «выгорание» прядей есть не что иное, как повреждение их текстуры, обезвоживание, что ведет к потере цвета, тусклости и ломкости. Для тех, кто остался в городе, есть свои вопросы — также защитить волосы от воздействия солнечных лучей (пусть не от столь интенсивного, но тем не менее) или после хлора бассейнов. Самые главные союзники в деле спасения шевелюры — это масла для волос, которые принято считать многофункциональными эликсирами красоты. «Утомленные» солнцем волосы нуждаются в защите составами, богатыми увлажняющими и питательными ингредиентами, и лучшие масла для волос — это те, которые выполняют свою работу, не утяжеляя их. Легкая текстура придает волосам блеск и шелковистость и защищает их от пересыхания и воздействия соли или хлора. Тот самый «эффект соломы», который все помнят после дня, проведенного на пляже, можно предотвратить — как на натуральных, так и на окрашенных волосах. Помимо составов (аргановое масло, масла кокоса, ши, жожоба) ищите в средствах и SPF-фильтры: такое комбо точно поможет вернуться из отпуска с красивыми и ухоженными волосами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Clarins, питательное масло для волос Huile de Beaute Nourrissante. В составе: органические масла арганы и камелии L:A Bruket, универсальное масло жожоба для защиты и увлажнения кожи и волос: не оставляет жирных следов, борется с обезвоживанием и раздражением, обладает смягчающим действием (в Foam) Philip Kingsley, восстанавливающее масло для всех типов волос Bond Builder Lipid Shield: смягчает, защищает от сухости, придает здоровый блеск. В составе: масло камелии, витамины A, D, C и E, касторовое масло и себациновая кислота Oribe, питательное масло для волос «Роскошь золота»: восстанавливает, защищает волосы от ломкости и термоповреждений, облегчает расчесывание, обеспечивает UV-защиту, подходит для использования после окрашивания и кератинового восстановления. В составе: аргановое и жасминовое масло, экстракты сандалового дерева и ячменя, масло ши (в Foam) L'Oreal Professionnel Paris, многофункциональное масло для восстановления поврежденных волос 10 в 1 Absolut Repair: питает, восстанавливает кортекс волоса, смягчает, облегчает расчесывание. В составе: экстракт зерен золотого киноа и пшеничный протеин Le Sultane de Saba, питательное масло для волос и тела. В составе: экстракт масла инжира, подсолнечное масло, экстракт моркови Alter Ego, Шелковое ухаживающие масло Blend Oil: придает волосам блеск и мягкость. В составе: кокосовое, аргановое масла и масло Ши Rated Green, гликолипидное масло для сияния волос Real Argan с маслами арганы, кокоса, жожоба, моринги Morfose, несмываемый уход для всех типов волос с маслом арганы Argan Oil Hair Treatment: предотвращает ломкость и сечение кончиков, уменьшает пушистость Medavita, защитное масло для глянцевого блеска и питания волос Huile D'etoile. В составе: комплекс масел (инка-инчи, циперуса, миндаля и льняное) Philip B, восстанавливающее масло для волос Rejuvenating Oil: восстанавливает упругость, силу и блеск волос. В составе: эфирные масла растений и цветов Ultimate Moroccan Argan Oil, масло-сыворотка для волос «Глубокое восстановление»: защищает локоны от обезвоживания, ломкости и воздействия окружающей среды. В составе: витамины группы А и Е, органические масла и растительные экстракты K18, молекулярное восстанавливающее масло для волос: укрепляет, восстанавливает повреждения и уменьшает пушистость. Не содержит силикона Sisley Hair Rituel, восстанавливающее масло для волос Precious Hair Care Oil Glossiness And Nutrition. В составе: масла маракуйи, ши, моринги и семян хлопка Следующая фотография 1 / 14 Clarins, питательное масло для волос Huile de Beaute Nourrissante. В составе: органические масла арганы и камелии L:A Bruket, универсальное масло жожоба для защиты и увлажнения кожи и волос: не оставляет жирных следов, борется с обезвоживанием и раздражением, обладает смягчающим действием (в Foam) Philip Kingsley, восстанавливающее масло для всех типов волос Bond Builder Lipid Shield: смягчает, защищает от сухости, придает здоровый блеск. В составе: масло камелии, витамины A, D, C и E, касторовое масло и себациновая кислота Oribe, питательное масло для волос «Роскошь золота»: восстанавливает, защищает волосы от ломкости и термоповреждений, облегчает расчесывание, обеспечивает UV-защиту, подходит для использования после окрашивания и кератинового восстановления. В составе: аргановое и жасминовое масло, экстракты сандалового дерева и ячменя, масло ши (в Foam) L'Oreal Professionnel Paris, многофункциональное масло для восстановления поврежденных волос 10 в 1 Absolut Repair: питает, восстанавливает кортекс волоса, смягчает, облегчает расчесывание. В составе: экстракт зерен золотого киноа и пшеничный протеин Le Sultane de Saba, питательное масло для волос и тела. В составе: экстракт масла инжира, подсолнечное масло, экстракт моркови Alter Ego, Шелковое ухаживающие масло Blend Oil: придает волосам блеск и мягкость. В составе: кокосовое, аргановое масла и масло Ши Rated Green, гликолипидное масло для сияния волос Real Argan с маслами арганы, кокоса, жожоба, моринги Morfose, несмываемый уход для всех типов волос с маслом арганы Argan Oil Hair Treatment: предотвращает ломкость и сечение кончиков, уменьшает пушистость Medavita, защитное масло для глянцевого блеска и питания волос Huile D'etoile. В составе: комплекс масел (инка-инчи, циперуса, миндаля и льняное) Philip B, восстанавливающее масло для волос Rejuvenating Oil: восстанавливает упругость, силу и блеск волос. В составе: эфирные масла растений и цветов Ultimate Moroccan Argan Oil, масло-сыворотка для волос «Глубокое восстановление»: защищает локоны от обезвоживания, ломкости и воздействия окружающей среды. В составе: витамины группы А и Е, органические масла и растительные экстракты K18, молекулярное восстанавливающее масло для волос: укрепляет, восстанавливает повреждения и уменьшает пушистость. Не содержит силикона Sisley Hair Rituel, восстанавливающее масло для волос Precious Hair Care Oil Glossiness And Nutrition. В составе: масла маракуйи, ши, моринги и семян хлопка

Ирина Кириенко