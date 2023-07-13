Чайковский сдал

Один из старейших политиков Прикамья — глава Чайковского Юрий Востриков, по данным «Ъ-Прикамье», не планирует претендовать на новый срок полномочий. Среди обсуждаемых претендентов на руководящую должность — первый замглавы администрации Чайковского Алексей Агафонов, спикер местной думы Михаил Шубин, депутат заксобрания от КПРФ Алексей Наборщиков и местный предприниматель Николай Богданов. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что при уходе господин Востриков попытается договориться с региональными властями о поддержке выбранного им преемника, однако окончательное решение будет зависеть от результатов сентябрьских выборов в думу городского округа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», глава Чайковского городского округа Юрий Востриков, скорее всего, не будет претендовать на новый срок полномочий. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией в муниципалитете.

По словам одного из собеседников, в городе есть запрос на обновление. «А Юрий Востриков — это мамонт местной политики, и он понимает, что уходить из игры надо вовремя»,— отмечает источник. Другой собеседник рассказал, что региональные власти ранее обсуждали вопрос о досрочной отставке руководителя Чайковского, однако, «чтобы не рисковать», решили отложить этот вопрос до завершения выборов в местную думу и окончания срока полномочий господина Вострикова.

Вместе с тем, один из источников не исключает, что господин Востриков все же будет участвовать в конкурсе: «Его рано списывать со счетов». «Не стоит забывать, что в следующем году выборы президента, и глава может попробовать убедить региональные власти, что только он сможет обеспечить достойный результат»,— соглашается еще один информатор, знакомый с ситуацией в Чайковском. Сам Юрий Востриков не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Предполагается, что конкурс по отбору главы городского округа состоится во второй половине этого года, после сентябрьских выборов в местную думу. Выбирать руководителя Чайковского будут депутаты нового созыва.

В качестве вероятных претендентов на пост главы муниципалитета собеседники «Ъ-Прикамье» называют: первого заместителя господина Вострикова, экс-начальника отдела МВД России по Чайковскому району Алексея Агафонова, председателя думы Чайковского городского округа Михаила Шубина, бывшего вице-спикера думы, депутата краевого заксобрания от КПРФ Алексея Наборщикова, а также чайковского предпринимателя Николая Богданова.

Алексей Наборщиков подтвердил корреспонденту «Ъ-Прикамье» намерение подать документы на конкурс: «На выборах в заксобрание меня поддержали более 50% избирателей. И если я не пойду в мэры — люди не поймут. Поэтому однозначно буду заявляться». Николай Богданов не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона. Михаил Шубин от комментариев отказался.

Юрий Востриков работает на муниципальной службе с 2005 года. Тогда он впервые стал главой Чайковского городского поселения, победив на прямых выборах. В 2008 году переизбрался на второй срок. В 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После чего, в 2018-м, местные депутаты выбрали господина Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. Отметим, что глава смог удержать власть, несмотря на потерю «Единой Россией» большинства в думе. По итогам выборов 2018 года большинство думцев составляли депутаты от КПРФ и ЛДПР.

Политтехнолог Олег Борисенко считает вероятным отказ Юрия Вострикова претендовать на новый срок полномочий. «Он один из последних представителей политиков “старой гвардии”. За время длительного руководства Чайковским у него есть как заслуги, так и ошибки. Вероятно, сейчас настало время уйти с должности, кадры должны меняться. Думаю, что региональные власти хотят видеть во главе одного из ключевых районов Пермского края более молодого руководителя»,— отмечает господин Борисенко. «Поэтому сейчас Юрий Востриков, скорее, будет договариваться с краевым руководством о согласовании преемника, чем о новом сроке полномочий»,— добавляет эксперт. По его словам, кто станет главой муниципалитета, во многом зависит от результатов выборов в местную думу. «Конечно, в условиях усиления вертикали власти решение о поддержке той или иной кандидатуры будет приниматься администрацией губернатора. Однако игнорировать результаты выборов она не сможет. Поэтому во многом ситуация будет зависеть от лояльности или оппозиционности нового созыва думы»,— отмечает политтехнолог.

Константин Кадочников