В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 сентября гражданину Украины и России Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, бывшего командира подлодки «Краснодар». После судебного заседания арестованному разрешили короткий разговор с журналистами, он заявил, что убил бывшего подводника за то, что «он стрелял ракетами по украинским городам». Связь со спецслужбами Украины Сергей Денисенко отрицает, однако откуда у него пистолет с глушителем и информация о жертве, не поясняет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арестованный сказал, что он признает вину и раскаивается в убийстве

Фото: Василий Дерюгин Арестованный сказал, что он признает вину и раскаивается в убийстве

Фото: Василий Дерюгин

В здании Первомайского райсуда Краснодара к началу заседания по избранию меры пресечения Сергею Денисенко были усилены меры безопасности: задержанного охраняли шестеро спецназовцев в касках, бронежилетах и с автоматами, а также трое сотрудников МВД. Сергей Денисенко сидел в «аквариуме», ни на кого не глядя, он выглядел спокойным, но как будто расстроенным. Когда после заседания журналистам разрешили пообщаться с арестованным, в интонациях мужчины прозвучала обида. «Приезжайте в наши города, и вы поймете, почему я это сделал»,— сказал Сергей Денисенко, опустив голову. По словам мужчины, он убил бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, потому что подводник «стрелял ракетами по украинским городам». О том, что капитан второго ранга Ржицкий ушел в запас до начала СВО и не мог участвовать в боевых действиях, Сергей Денисенко не знал. Арестованный сказал, что он признает вину и раскаивается в убийстве, «потому что смерть каждого человека — это трагедия». На вопрос «Ъ» о том, связан ли он с украинскими спецслужбами, господин Денисенко ответил отрицательно. Вопросы журналистов о том, были ли у него сообщники, где он взял пистолет и как узнал место жительства и маршруты передвижения потенциальной жертвы, остались без ответов: Сергей Денисенко каждый раз повторял «без комментариев». Единственное, что задержанный согласился уточнить, это что он следил за Станиславом Ржицким несколько дней.

Суд ожидаемо удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сергею Денисенко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 29 дней, до 10 сентября. Из оглашенного судебного акта следует, что мужчина — гражданин Украины и России, зарегистрирован в Белгороде, временно проживал в Туапсе. На иждивении Сергея Денисенко двое несовершеннолетних и двое малолетних детей. Всего у арестованного шестеро детей — его взрослые сын и дочь от первого брака живут в Туапсе. Сергей Денисенко подозреваемый по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), незаконный оборот оружия в деле не фигурирует.

Отставной офицер ВМФ Станислав Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину рано утром 10 июля в краснодарском парке «Затон», где бывший подводник совершал пробежку. Как выяснило следствие, за ним на небольшом расстоянии следовал мужчина на велосипеде. Оставив велосипед на стоянке парка, велосипедист догнал Станислава Ржицкого и открыл по нему огонь из пистолета с глушителем. В момент нападения поблизости от места преступления не оказалось свидетелей, убийце удалось скрыться. Следствие полагает, что сразу после совершения нападения злоумышленник переоделся, вышел из парка на остановку общественного транспорта и отправился на вокзал, откуда уехал в Туапсе. В этом городе его задержали на следующий день после совершения преступления. Спецназ взял жилище подозреваемого штурмом, сопротивления тот не оказал. Сергей Денисенко намеревался в ближайшее время отправиться из Сочи в Турцию, а затем в Швейцарию. При обыске в квартире гражданина Украины был обнаружен пистолет с глушителем. По данным «Ъ», следствию удалось быстро выйти на след преступника благодаря информации камер наблюдения, а также по данным о соединениях мобильного телефона.

Сергей Денисенко — мастер спорта по карате, он возглавлял Федерацию шотокан карате-до Украины и популяризировал этот вид боевых искусств, также работая тренером. В 2022 году спортивная организация на Украине прекратила существование, после этого бывший спортсмен перебрался в Россию, а его жена и четверо детей уехали в Швейцарию.

По информации «Ъ» от источников в правоохранительных органах, вскоре после переезда с Украины в Россию с господином Денисенко по мессенджеру Telegram связались неизвестные, предложив совершить террористический акт в отношении кого-то из известных граждан России. За это анонимы обещали помочь ему перебраться в Цюрих к семье. Сергей Денисенко согласился, так как у него были серьезные финансовые затруднения. Данные о возможной жертве Сергей Денисенко получил через Telegram, таким же способом ему сообщили место тайника, где хранился пистолет.

Нападение на Станислава Ржицкого вызвало в Краснодаре большой общественный резонанс, поскольку он в течение нескольких лет был командиром подводной лодки «Краснодар», над которой шефствует мэрия краевого центра. Сайт «Миротворец» (запрещен в России) еще в 2014 году внес Станислава Ржицкого в списки «врагов Украины» как офицера ВМФ, который командовал подводными лодками Черноморского флота «Алроса» и «Краснодар». В ходе военной операции в Сирии господин Ржицкий несколько раз рассказывал в СМИ о боевых походах подводных лодок и о запусках ракет «Кинжал» по позициям боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Возможно, именно по этой причине украинские медиа связали Станислава Ржицкого с событиями лета 2022 года, когда по объектам в Виннице был нанесен удар, предположительно, ракетами «Калибр». На самом деле Станислав Ржицкий не участвовал в СВО — его родители сообщили журналистам, что капитан второго ранга Ржицкий написал рапорт об уходе в запас еще в 2021 году, оформление документов заняло длительное время, а осенью 2022 года бывший военный моряк уже работал в мэрии Краснодара на должности заместителя начальника отдела по мобилизационной работе.

Анна Перова, Краснодар