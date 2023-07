Бегущие по лезвию

АО «Нытва» начало производить специальные и хозяйственные ножи, предназначенные для рыбалки, туризма, кухни и пищевой промышленности. В 80–90-е годы на металлургическом заводе уже действовал отдельный цех по производству кухонных ножей, но сейчас предприятие запустило новую линейку продукции. Новое оборудование обошлось в 15 млн руб., за два года завод выпустил 1275 ножей. В «Нытве» объясняют запуск производства экономической обстановкой и импортозамещением. Эксперты позитивно оценивают инвестпроект, но обращают внимание на рис­ки длинной окупаемости и сложности из-за конкуренции с зарубежными производителями ножей.



Металлургический завод «Нытва» начал изготавливать новую продукцию — ножи специального назначения (для туризма, рыбалки и отдыха). Согласно отчету АО «Нытва» за 2022 год, также предприятие запустило производство хозяйственных и специальных ножей для пищевой промышленности. Работа над инвестпроектом началась в цехе товаров народного потребления в 2021 году, и продолжается сейчас. К первому кварталу 2023 года освоено более десяти моделей ножей с различными вариантами рукоятей из дерева и пластика.

На новый производственный участок закуплено необходимое оборудование автоматизации процесса. Приобретение оборудования обошлось в 15 млн руб., пояснили „Ъ-Прикамье“ в АО «Нытва». В целом для поддержания мощностей цеха товаров народного потребления нытвенский завод сейчас занимается частичной заменой оборудования.

Нытвенский метзавод — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. На данный момент 24,9999% акций завода принадлежит ООО «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»), по 22,8% владеют кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd. Выручка предприятия за 2022 период — 2,98 млрд руб., чистый убыток — 150,2 млн руб. До 2017 года АО «Нытва» находилось в банкротстве. В 2017-м было заключено мировое соглашение, согласно которому задолженность перед кредиторами в 1,3 млрд руб. будет погашена в срок не более десяти лет.

В АО «Нытва» подчеркнули, что производством столовых приборов занимаются на протяжении почти ста лет. В середине прошлого века первыми режущими изделиями в ассортименте завода стали сервировочные ножи. С 1988 по 1994 год на предприятии работал отдельный цех по производству кухонных ножей. В 2021 году в АО «Нытва» возобновили производство хозяйственных и специальных ножей, но уже на новом уровне. «Пока проект находится в стадии реализации, за два года (с июня 2021-го по июль 2023-го) изготовлено 1275 ножей»,— отметили на предприятии.

Запуск нового производства на НМЗ связали с экономической обстановкой. После введения антироссийских санкций предприятие проанализировало рынок и решило заняться изготовлением хозяйственных и специальных ножей. «Наше основное направление — производство ножей для мясоперерабатывающих предприятий — как раз решает проблему импортозамещения. Все модели изделий для профессиональной работы с мясом разработаны на основе многочисленных консультаций со специалистами мясокомбинатов и выполнены в соответствии со всеми нормами ГОСТа»,— обратили внимание на заводе.

АО «Нытва» продает ножи в города Пермского края, в Удмуртию, Кировскую область, Москву, Санкт-Петербург и другие территории.

По словам учредителя ООО «Лысьвенский завод металлоизделий» Андрея Тунева, рынок столовых приборов и ножей в РФ только час­тично закрыт собственным производством. В этом сегменте продается много турецких, китайских и европейских изделий. «Ножи — это всегда предмет повышенного спроса. Поэтому, если Нытвенский метзавод будет делать качественные, наде­жные приборы, то они станут пользоваться спросом. У покупателей на этом рынке есть предпочтения по брендам, например, популярны дагестанские ножи (кизлярские), ножи из Злато­уста. Если „Нытва“ сможет довести качество своих ножей до такого уровня, думаю, их проект „полетит“»,— рассуж­дает господин Тунев.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский позитивно оценил старт нового производства, отметив, что оно принесет региону дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Правда, проект имеет риски длинной окупаемости и сложности из-за конкуренции с зарубежными производителями, качество и ассортимент которых уже зарекомендовали себя на профильном рынке. Сегодня санкции уже не являются прямым препятствием для поставок некоторой продукции — этот вопрос решается за счет параллельного импорта, говорит эксперт. «НМЗ должен делать ставку на высокое качество, оригинальный дизайн и оптовые закупки при относительно невысокой цене. При грамотном взаимодействии с поставщиками сырья, полагаю, производитель сможет этого добиться»,— подчеркнул директор Veta. Гос­подин Жарский также указал на необходимость вложений со стороны завода в маркетинг — для продвижения новой продукции. «Это разработка концепции бренда, причем, если производитель хочет занять сразу несколько ниш, это должна быть продуманная стратегия, с единым фирменным стилем»,— добавил собеседник.

Евгения Ахмедова