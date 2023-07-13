Бегущие по лезвию

АО «Нытва» начало производить специальные и хозяйственные ножи, предназначенные для рыбалки, туризма, кухни и пищевой промышленности. В 80–90-е годы на металлургическом заводе уже действовал отдельный цех по производству кухонных ножей, но сейчас предприятие запустило новую линейку продукции. Новое оборудование обошлось в 15 млн руб., за два года завод выпустил 1275 ножей. В «Нытве» объясняют запуск производства экономической обстановкой и импортозамещением. Эксперты позитивно оценивают инвестпроект, но обращают внимание на риски длинной окупаемости и сложности из-за конкуренции с зарубежными производителями ножей.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
Металлургический завод «Нытва» начал изготавливать новую продукцию — ножи специального назначения (для туризма, рыбалки и отдыха). Согласно отчету АО «Нытва» за 2022 год, также предприятие запустило производство хозяйственных и специальных ножей для пищевой промышленности. Работа над инвестпроектом началась в цехе товаров народного потребления в 2021 году, и продолжается сейчас. К первому кварталу 2023 года освоено более десяти моделей ножей с различными вариантами рукоятей из дерева и пластика.
На новый производственный участок закуплено необходимое оборудование автоматизации процесса. Приобретение оборудования обошлось в 15 млн руб., пояснили „Ъ-Прикамье“ в АО «Нытва». В целом для поддержания мощностей цеха товаров народного потребления нытвенский завод сейчас занимается частичной заменой оборудования.
Нытвенский метзавод — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. На данный момент 24,9999% акций завода принадлежит ООО «РТ-Капитал» (входит в ГК «Ростех»), по 22,8% владеют кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd. Выручка предприятия за 2022 период — 2,98 млрд руб., чистый убыток — 150,2 млн руб. До 2017 года АО «Нытва» находилось в банкротстве. В 2017-м было заключено мировое соглашение, согласно которому задолженность перед кредиторами в 1,3 млрд руб. будет погашена в срок не более десяти лет.
В АО «Нытва» подчеркнули, что производством столовых приборов занимаются на протяжении почти ста лет. В середине прошлого века первыми режущими изделиями в ассортименте завода стали сервировочные ножи. С 1988 по 1994 год на предприятии работал отдельный цех по производству кухонных ножей. В 2021 году в АО «Нытва» возобновили производство хозяйственных и специальных ножей, но уже на новом уровне. «Пока проект находится в стадии реализации, за два года (с июня 2021-го по июль 2023-го) изготовлено 1275 ножей»,— отметили на предприятии.
Запуск нового производства на НМЗ связали с экономической обстановкой. После введения антироссийских санкций предприятие проанализировало рынок и решило заняться изготовлением хозяйственных и специальных ножей. «Наше основное направление — производство ножей для мясоперерабатывающих предприятий — как раз решает проблему импортозамещения. Все модели изделий для профессиональной работы с мясом разработаны на основе многочисленных консультаций со специалистами мясокомбинатов и выполнены в соответствии со всеми нормами ГОСТа»,— обратили внимание на заводе.
АО «Нытва» продает ножи в города Пермского края, в Удмуртию, Кировскую область, Москву, Санкт-Петербург и другие территории.
По словам учредителя ООО «Лысьвенский завод металлоизделий» Андрея Тунева, рынок столовых приборов и ножей в РФ только частично закрыт собственным производством. В этом сегменте продается много турецких, китайских и европейских изделий. «Ножи — это всегда предмет повышенного спроса. Поэтому, если Нытвенский метзавод будет делать качественные, надежные приборы, то они станут пользоваться спросом. У покупателей на этом рынке есть предпочтения по брендам, например, популярны дагестанские ножи (кизлярские), ножи из Златоуста. Если „Нытва“ сможет довести качество своих ножей до такого уровня, думаю, их проект „полетит“»,— рассуждает господин Тунев.
Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский позитивно оценил старт нового производства, отметив, что оно принесет региону дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Правда, проект имеет риски длинной окупаемости и сложности из-за конкуренции с зарубежными производителями, качество и ассортимент которых уже зарекомендовали себя на профильном рынке. Сегодня санкции уже не являются прямым препятствием для поставок некоторой продукции — этот вопрос решается за счет параллельного импорта, говорит эксперт. «НМЗ должен делать ставку на высокое качество, оригинальный дизайн и оптовые закупки при относительно невысокой цене. При грамотном взаимодействии с поставщиками сырья, полагаю, производитель сможет этого добиться»,— подчеркнул директор Veta. Господин Жарский также указал на необходимость вложений со стороны завода в маркетинг — для продвижения новой продукции. «Это разработка концепции бренда, причем, если производитель хочет занять сразу несколько ниш, это должна быть продуманная стратегия, с единым фирменным стилем»,— добавил собеседник.