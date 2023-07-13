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Краснодарским судьям напомнили о семейных ценностях

Нигериец добился пересмотра решений, запретивших ему въезд к семье в Россию

Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть дела гражданина Нигерии, которому краснодарские суды с подачи полиции запретили из-за нарушения срока пребывания в России въезд в страну, где у него проживает семья. КС указал, что неправильно лишать иностранца возможности реализовывать родительские права в угоду формальному соблюдению миграционного закона. Эксперты считают, что наказание для нигерийца может быть сведено до минимума или отменено вовсе.

Конституционный суд указал, что необходимо решать воп­рос об адекватности запретов на въезд в РФ для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах

Конституционный суд указал, что необходимо решать воп­рос об адекватности запретов на въезд в РФ для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд указал, что необходимо решать воп­рос об адекватности запретов на въезд в РФ для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд РФ рассмотрел заявление гражданина Нигерии Муджиба Джунаида Акимени о признании неконституционными положения закона о въезде и выезде из России, позволяющего запретить иностранцу, который в нарушение правил превысил допустимый срок пребывания в стране, въезд в РФ на 10 лет. КС признал эту норму соответствующей основному закону, однако дело иностранца постановил пересмотреть. Об этом говорится в решении инстанции.

Как следует из документа, Муджиб Джунаид Акимени нарушил предусмотренный законом срок пребывания в России, и в конце декабря 2020 года Прикубанский районный суд Краснодара признал его виновным в соответствующем административном правонарушении. Однако его не выслали на родину, так как принятие решения о выдворении было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Впоследствии на основании этой нормы ГУ МВД по Краснодарскому краю приняло решение о запрете уже находящемуся за границей господину Акимени въезда в Россию до 2031 года.

Гражданин Нигерии дистанционно обратился в Первомайский районный суд Краснодара с административным иском к полицейскому главку, потребовав признать его решение незаконным. В своем заявлении он указал, что, запрещая ему въезд в страну, ведомство не учло, что в России у иностранца остаются жена (гражданка РФ) и ребенок, а сам он их единственный кормилец. Суды всех инстанций вплоть до Верховного приняли сторону регионального ГУ МВД, указав, что наличие семьи в России не является основанием для отмены решения об отказе во въезде, которое не нарушает право на семейную жизнь.

Тогда господин Акимени обратился в Конституционный суд России, потребовав признать нормы закона, лишающие его возможности приехать к семье, противоречащими статьям Основного закона РФ, устанавливающего права и свободы человека высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — обязанностью государства. Также он сослался на статью Конституции, гласящую, что семья находится под защитой государства, а забота о детях и их воспитание являются правом и обязанностью родителей. Помимо этого господин Акимени напомнил коллегии КС, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, которые могут быть ограничены законом только в той мере, «в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Судьи КС с доводами нигерийца согласились, отметив, что положения Конституции, на которые он ссылается, распространяют свое действие как на российских граждан, так и на иностранцев. Суд указал, что применение подобных санкций к нарушителям миграционного режима требует баланса конституционно защищаемых ценностей, частных и публичных интересов в конкретном деле. Суды же должны не просто контролировать решения административного органа, но и самостоятельно решать вопрос о необходимости, адекватности и пропорциональности подобных запретов для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах.

«Когда длительный запрет иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию связан исключительно с нарушением срока пребывания, цели соблюдения миграционных правил во всяком случае не могут рассматриваться судом как превалирующие, если применение запрета с очевидностью лишит иностранного гражданина возможности реализовать свои родительские права в отношении несовершеннолетних детей или заботиться о членах своей семьи и о других близких родственниках, нуждающихся в заботе и реально ее от него получавших»,— говорится в постановлении.

В итоге КС признал оспариваемые положения закона о въезде и выезде из РФ не противоречащими Конституции, однако указал, что они истолкованы судами некорректно и решения, принятые в отношении господина Акимени, подлежат пересмотру.

Виктория Ошуева из краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» поясняет, что позиция Конституционного суда теперь станет основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. «Решение ГУ МВД о запрете на въезд может быть изменено: максимальный срок запрета будет уменьшен до минимума либо запрет не будет применен вовсе»,— резюмирует она.

Михаил Волкодав

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