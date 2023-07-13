Краснодарским судьям напомнили о семейных ценностях

Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть дела гражданина Нигерии, которому краснодарские суды с подачи полиции запретили из-за нарушения срока пребывания в России въезд в страну, где у него проживает семья. КС указал, что неправильно лишать иностранца возможности реализовывать родительские права в угоду формальному соблюдению миграционного закона. Эксперты считают, что наказание для нигерийца может быть сведено до минимума или отменено вовсе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конституционный суд указал, что необходимо решать воп­рос об адекватности запретов на въезд в РФ для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Конституционный суд указал, что необходимо решать воп­рос об адекватности запретов на въезд в РФ для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конституционный суд РФ рассмотрел заявление гражданина Нигерии Муджиба Джунаида Акимени о признании неконституционными положения закона о въезде и выезде из России, позволяющего запретить иностранцу, который в нарушение правил превысил допустимый срок пребывания в стране, въезд в РФ на 10 лет. КС признал эту норму соответствующей основному закону, однако дело иностранца постановил пересмотреть. Об этом говорится в решении инстанции.

Как следует из документа, Муджиб Джунаид Акимени нарушил предусмотренный законом срок пребывания в России, и в конце декабря 2020 года Прикубанский районный суд Краснодара признал его виновным в соответствующем административном правонарушении. Однако его не выслали на родину, так как принятие решения о выдворении было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Впоследствии на основании этой нормы ГУ МВД по Краснодарскому краю приняло решение о запрете уже находящемуся за границей господину Акимени въезда в Россию до 2031 года.

Гражданин Нигерии дистанционно обратился в Первомайский районный суд Краснодара с административным иском к полицейскому главку, потребовав признать его решение незаконным. В своем заявлении он указал, что, запрещая ему въезд в страну, ведомство не учло, что в России у иностранца остаются жена (гражданка РФ) и ребенок, а сам он их единственный кормилец. Суды всех инстанций вплоть до Верховного приняли сторону регионального ГУ МВД, указав, что наличие семьи в России не является основанием для отмены решения об отказе во въезде, которое не нарушает право на семейную жизнь.

Тогда господин Акимени обратился в Конституционный суд России, потребовав признать нормы закона, лишающие его возможности приехать к семье, противоречащими статьям Основного закона РФ, устанавливающего права и свободы человека высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту — обязанностью государства. Также он сослался на статью Конституции, гласящую, что семья находится под защитой государства, а забота о детях и их воспитание являются правом и обязанностью родителей. Помимо этого господин Акимени напомнил коллегии КС, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, которые могут быть ограничены законом только в той мере, «в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Судьи КС с доводами нигерийца согласились, отметив, что положения Конституции, на которые он ссылается, распространяют свое действие как на российских граждан, так и на иностранцев. Суд указал, что применение подобных санкций к нарушителям миграционного режима требует баланса конституционно защищаемых ценностей, частных и публичных интересов в конкретном деле. Суды же должны не просто контролировать решения административного органа, но и самостоятельно решать вопрос о необходимости, адекватности и пропорциональности подобных запретов для конкретного иностранного гражданина в его конкретных обстоятельствах.

«Когда длительный запрет иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию связан исключительно с нарушением срока пребывания, цели соблюдения миграционных правил во всяком случае не могут рассматриваться судом как превалирующие, если применение запрета с очевидностью лишит иностранного гражданина возможности реализовать свои родительские права в отношении несовершеннолетних детей или заботиться о членах своей семьи и о других близких родственниках, нуждающихся в заботе и реально ее от него получавших»,— говорится в постановлении.

В итоге КС признал оспариваемые положения закона о въезде и выезде из РФ не противоречащими Конституции, однако указал, что они истолкованы судами некорректно и решения, принятые в отношении господина Акимени, подлежат пересмотру.

Виктория Ошуева из краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» поясняет, что позиция Конституционного суда теперь станет основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. «Решение ГУ МВД о запрете на въезд может быть изменено: максимальный срок запрета будет уменьшен до минимума либо запрет не будет применен вовсе»,— резюмирует она.

Михаил Волкодав

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