Челябинцы назвали наиболее удобные виды городского общественного транспорта

По мнению трети жителей Челябинска, автобус является самым комфортным средством передвижения по городу. Таков результат опроса, который провели социологи Челябинского филиала РАНХиГС. За автобус проголосовало около 33,3 % респондентов.

Второе место занимает маршрутка (31%), такой вид транспорта чаще предпочитает молодёжь 18-24 лет. Трамвай выбрали 19,5% опрошенных, среди которых много горожан в возрасте 45-59 лет. На троллейбусе предпочитают перемещаться 7,7% опрошенных. А ещё 8,5% затруднились с ответом.

Для сравнения, в 2017 году выяснилось, что маршрутные такси предпочитают 46,7% горожан. В то же время, автобусы - только 11,5%, трамваи – 8,9%, троллейбусы – 7,2%.

«Спустя почти шесть лет, мы можем говорить о преломлении тенденций – лидером в рейтинге видов городского общественного транспорта ожидаемо стали не маршрутки, а автобусы, которые качественно изменились за прошедшее с момента опроса время. И такие изменения, зафиксированные в общественном мнении, свидетельствуют о том, что транспортная реформа идёт в верном направлении», - комментируют в пресс-службе филиала РАНХиГС.