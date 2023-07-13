Алексей Текслер доложил Марату Хуснуллину о ходе строительства кампуса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал заместителю председателя федерального правительства Марату Хуснуллину на заседании штаба, что строительство межуниверситетского кампуса идет по графику.

«Продолжаем реализацию проекта. Уже второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах, а в марте следующего года, как и обещали, сдадим первый объект, — прокомментировал губернатор. — В части оставшихся объектов — это также гостиницы, учебно-научные комплексы, ряд других объектов, всего их 10 — завершаем проектирование, соответственно, строители выходят уже на подготовительные работы на площадке. Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года. Все у нас идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем».

Проект кампуса — это 123 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3400 человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей.

Строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.