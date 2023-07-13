Подозрение в рыночных отношениях

Суд Красноярска заключил под стражу начальника управления уголовного розыска (УУР) краевого главка МВД России Андрея Иванова, подозреваемого в коррупции. По версии следствия, полковник получил взятки на сумму свыше 700 тыс. руб. от представителя «Южного» рынка, обещая взамен оказывать предприятию покровительство и урегулировать конфликты между арендаторами. Полковник стал вторым высокопоставленным сотрудником ГУ МВД по Красноярскому краю, попавшим под уголовное преследование: осенью прошлого года по обвинению во взяточничестве был арестован заместитель начальника полиции региона Михаил Привалихин.



13 июля суд отправил в СИЗО до 9 сентября начальника УУР краевого главка МВД России Андрея Иванова. Об этом рассказали в прокуратуре.

По данным источников „Ъ“, 11 июля полковника Иванова вызвали к следователю и после допроса задержали. У правоохранителей имелись основания подозревать высокопоставленного полицейского во взяточничестве. Согласно информации следствия, в 2022–2023 годах начальник УУР якобы получил через посредников взятки от представителя крупного красноярского рынка «Южный».

Согласно материалам дела, высокопоставленный полицейский должен был покровительствовать бизнесу и урегулировать конфликты между арендаторами рыночных складов силами сотрудников полиции. Сумма взятки, которая фигурирует в деле, составляет около 700 тыс. руб. Полковнику вменяют в вину ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере), за что ему грозит от семи до 12 лет заключения и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Два дня страж порядка, отрицающий претензии в свой адрес, провел в изоляторе временного содержания.

В четверг следователи обратились в Железнодорожный райсуд с ходатайством о заключении полицейского под стражу. Необходимость держать полковника в СИЗО они мотивировали тем, что под тяжестью грозящего наказания он может попытаться скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать следствию, поскольку имеет обширные связи в правоохранительных органах. До того как возглавить УУР, Андрей Иванов служил в подразделениях полиции по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Центре противодействия экстремизму краевого ГУ МВД. Его стаж в силовых структурах составляет почти четверть века.

Адвокат просил ограничиться домашним арестом. Как рассказали в управлении СКР, суд прошение следствия удовлетворил и заключил полицейского под стражу.

Начальник УУР Андрей Иванов — не первый высокопоставленный сотрудник краевого главка МВД, арестованный по подозрению в коррупции в последнее время. В октябре 2022 года сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю 43-летнего Михаила Привалихина, который курировал оперативную работу ведомства, и этапировали его в Москву. Затем Басманный районный суд столицы отправил его в СИЗО.

Как рассказали „Ъ“ источники в правоохранительных органах, по результатам расследования, которое вел центральный аппарат СКР, Михаилу Привалихину вменили в вину получение взяток на общую сумму около 9 млн руб. от местного предпринимателя, которому он покровительствовал. Помимо денег, говорится в деле, бизнесмен передал полицейскому карабин Browning стоимостью 220 тыс. руб. и IPhone 13-й модели за 80 тыс. руб. В ближайшее время обвиняемого отправят обратно в Красноярск, где он предстанет перед судом.

Константин Воронов