Прокурором тамбовского города Моршанск назначен Александр Алленых

Приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором города Моршанск Тамбовской области назначен Александр Алленых. Срок его полномочий составит пять лет, сообщила прокуратура региона.

Ранее исполняющим обязанности прокурора города был Владислав Картушев, до этого занимавший пост зампрокурора в этом же подразделении.

Александру Алленых 36 лет. Он родился в 1987 году. В 2009 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». С того же года он работает в органах прокуратуры Тамбовской области. Занимал должность помощника прокурора Октябрьского района Тамбова, трудился в отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. С 2021 года был заместителем прокурора региона по надзору за соблюдением законов в тамбовских исправительных учреждениях.

В мае Кирсановскую межрайонную прокуратуру Тамбовской области возглавил Александр Соловьев.

Алина Морозова

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