Саратовские полицейские попали под следствие из-за нежелания расследовать мошенничество

Прокуратура Октябрьского района Саратова инициировала возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) из-за отказа полицейскими расследовать дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По словам сотрудников прокуратуры, в июне 2023 года в дежурную часть ОП N 5 саратовского УМВД с заявлением обратилась мать инвалида. Женщина рассказала, что в результате махинаций с банковских счетов ее дочери пропали 98 тыс руб. После общения с полицейскими заявительница написала на них в прокуратуру.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что полицейские не приняли никаких мер к раскрытию и расследованию преступления, не провели проверку и даже не зарегистрировали заявление.

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении.

Дарья Васенина