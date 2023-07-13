Строительство третьей очереди завода Mars сдвинулось на неопределенный срок

Сроки строительства третьей очереди американского завода Mars в Ростовской области сдвинулись, сообщил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) Игорь Бураков на пресс-конференции информационного агентства «Интерфакс-Юг». Господина Буракова цитирует «РБК Ростов-на-Дону». Точная дата ввода объекта в эксплуатацию не сообщается.

Генеральный директор АИР объяснил, что перенос сроков реализации связан с западными экономическими санкциями.

«Определенное переосмысление проекта идет, сроки сдвинулись <…> Проект сдвинулся, завод продолжает работать, рынок растет. Здесь по-прежнему большие перспективы»,— рассказал Игорь Бураков.

Завод Mars был построен в Ростовской области в 2017. Стоимость предприятия по производству кормов для животных составила 4 млрд руб. В строительство третьей очереди инвестор намеревался также вложить 4 млрд руб. Проект планировалось завершить в 2023 году.

Анастасия Назарова