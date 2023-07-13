В Новосибирске начнется возрождение российского инженерного сообщества страны

Холдинг Т1 запускает цикл технологических конференций «Импульс Т1». Марафон начнется в Новосибирске 29 июля и пройдет еще в семи городах: Томске, Нижнем Новгороде, казанском Иннополисе, сочинском Сириусе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске. Подведение итогов состоится в конце года в Москве.

Форум призван объединить идейные сообщества крупнейших промышленных центров страны и инициировать возрождение российской инженерной школы, повысить престиж и ценность инженерных профессий, заинтересовать молодежь технологиями и помочь современным кулибиным превратить новаторскую идею в бизнес-проект.

В программе форума — интерактивные дискуссионные сессии в формате антиконференций, пленарных обсуждений или дебатов. Будут обсуждаться вопросы о том, как готовить востребованные бизнесом кадры, облегчить молодым специалистам вход в компании, сформировать дорожную карту развития технологий и взращивать стартапы внутри корпорации. Спикерами выступят эксперты Т1 и популяризаторы науки.

Помимо прочего, одна из задач «Импульса Т1» — выявить проекты, которые при должной поддержке могут стать успешными. В ходе конференции пройдет питчинг идей. Каждый выступающий получит оценку жюри, обратную связь экспертов, а победитель — возможность реализовать рационализаторское предложение. Кроме того, будут разбираться кейсы отдельных команд, занятых на проектах Т1, — с разбором процесса, выявленных трудностей и их решений.

Завершится насыщенный день встречей с приглашенными спикерами и обсуждением Big Data* и искусственного интеллекта, блокчейна и криптовалюты, информационной безопасности, беспилотников, онлайн-медицины и многого другого.

«В последние два года Т1 анонсировал целый пул масштабных проектов, мы открываем новые направления, расширяем бизнес. Многие ИТ-компании в нашей стране сейчас также активно идут в новые бизнес-ниши, и все мы сталкиваемся с дефицитом грамотных “технарей”. Инженерная мысль — традиционно сильная сторона в России, и активным высокотехнологичным компаниям важно участвовать в формировании движения, объединяющего специалистов и повышающего престижность их труда. В этом году мы впервые проводим “Импульс Т1” в открытом формате, задумывая его как обмен опытом и знаниями среди цифровых талантов России, а главное — как мероприятие, направленное на возрождение российской инженерной школы»,— рассказывает генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

*Большие данные

https://t1.ru