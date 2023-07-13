Фарид Мухаметшин может покинуть пост спикера Госсовета Татарстана

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, вероятнее всего, не будет участвовать в следующих выборах в республиканский парламент, запланированных в 2024 году.

«Жена сказала: "Хватит, Фарид". Посмотрим, какая будет ситуация»,— заявил он сегодня журналистам (цитата по «Татар-информ»). По словам спикера, он «будет советоваться» о своей дальнейшей карьере с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и госсоветником Минтимером Шаймиевым.

«Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду, который будет избран депутатом и председателем Госсовета. А пока работаем»,— добавил господин Мухаметшин.

Фариду Мухаметшину в этом году исполнилось 76 лет. Он бессменно руководит Госсоветом Татарстана с 1998 года. До этого был премьер-министром и председателем Верховного совета республики.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"