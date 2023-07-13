«Грушинский экспресс» возобновляет свою работу по выходным

«Грушинский экспресс» сообщением Самара — Жигулевское море возобновляет свою работу по выходным дням. Об этом информирует Самарская пригородная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Электропоезд будет отправляться из железнодорожного вокзала Самары в 10:35 (MSK+1) и ехать до Жигулевского моря чуть более полутора часов. По пути следования предусмотрены четыре остановки в черте Самары (Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная), на платформе имени Валерия Грушина, а также на остановочном пункте «Волжская Жемчужина».

Ранее сообщалось, что Куйбышевская железная дорога рассматривает возможность создания кольцевого пригородного маршрута в Самарской области.