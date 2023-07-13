Нижегородское метро вводит QR-коды для проезда

С 17 июля пассажиры нижегородского метро, которые оплатили проезд в кассе, будут получать чеки с QR-кодом для прохода через турникет. Жетоны, которые выдавались раньше, теперь можно купить только в автоматах на станциях, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для удобства пассажиров и быстроты оплаты метрополитен начнет тестировать дополнительный вариант расчета. Это позволит оценить скорость работы сервиса, и только после оценки результатов новый вид оплаты будет запущен полноценно»,— написал глава города в Telegram-канале.

Оплата картами и смартфонами на турникетах метро будет работать в обычном режиме.

Анастасия Еремина