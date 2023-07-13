Валерия Соломатина вновь назначили председателем Майкопского гарнизонного военного суда

Председателем Майкопского гарнизонного военного суда назначен Валерий Соломатин. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Майкопского гарнизонного военного суда Фото: пресс-служба Майкопского гарнизонного военного суда

Прежде на должность председателя Инстанции Валерий Соломатин был назначен в феврале 2017 года на шестилетний срок.

Валерий Соломатин родился в 1964 году в Рязанской области. С отличием окончил военный университет Минобороны РФ в 1986 году по специальности «Юриспруденция». Входил в состав военного трибунала Ашхабадского гарнизона Туркестанского военного округа и военного суда Забайкальского военного округа. В Майкопском гарнизонном военном суде замещал председателя в период с 1997 по 2013 год. Судьей указанной инстанции является с 2013 года.

Анастасия Донскова

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