В Воронежской области вынесен приговор участникам экстремистского движения «АУЕ»

Россошанский райсуд Воронежской области вынес приговор по уголовному делу против пятерых участников экстремистского сообщества «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в России). Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, приверженцы запрещенного в России движения были обнаружены в местной колонии. В их отношении возбудили уголовные дела об организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), а также о сборе средств на его финансирование (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ)

Организатору ячейки назначено шесть лет и два месяца исправительной колонии строгого режима с лишением права руководить общественными организациями на три года. Три участника сообщества получили сроки от двух до шести лет в колонии строгого режима, а еще один — два года в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

В картотеке дел не раскрываются имена осужденных. По данным «Вести Воронеж», за организацию сообщества осужден Олег Кварацхелия. Известный вор в законе Шония Чиро наделил его статусом «положенца» или «смотрящего за лагерем». Кварацхелия управлял группировкой, контролировал соблюдение в ней правил и собирал деньги в «общак», из которого на всех покупали одежду, еду и другие предметы необходимости.

Сергей Толмачев

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