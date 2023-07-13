Фестиваль «Взлетные истории» в Удмуртии перенесли на август из-за погодных условий

Фестиваль «Взлетные истории» в Удмуртии перенесли с 14 июля на 12 августа. Причиной стали неблагоприятные для подъема техники погодные условия, сообщили во «ВКонтакте» организаторы мероприятия. Все купленные билеты на фестиваль будут действительны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Отмечается, что в течение месяца программа фестиваля будет улучшена. «Перенос фестиваля непростое решение, которое нам пришлось принять, но мы верим, что оно самое верное в данных обстоятельствах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего. Много труда и любви вложено в многомесячную подготовку, мы готовились и продолжаем готовиться»,— сказано в сообщении.