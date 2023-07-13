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Фестиваль «Взлетные истории» в Удмуртии перенесли на август из-за погодных условий

Фестиваль «Взлетные истории» в Удмуртии перенесли с 14 июля на 12 августа. Причиной стали неблагоприятные для подъема техники погодные условия, сообщили во «ВКонтакте» организаторы мероприятия. Все купленные билеты на фестиваль будут действительны.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Отмечается, что в течение месяца программа фестиваля будет улучшена. «Перенос фестиваля непростое решение, которое нам пришлось принять, но мы верим, что оно самое верное в данных обстоятельствах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего. Много труда и любви вложено в многомесячную подготовку, мы готовились и продолжаем готовиться»,— сказано в сообщении.

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