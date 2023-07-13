«Бродский DRIVE», «Нюрнбергские мейстерзингеры» и новый фильм с Джеки Чаном

С 14 по 21 июля петербуржцам будет что посмотреть в кинотеатрах и что послушать со сцены. Сразу несколько громких кинопремьер, включая новую ленту с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях, большие музыкальные фестивали джаза и классики под открытым небом, опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», а также распродажи, новые выставки в городских музеях и многое другое — подробнее о культурных событиях на неделю читайте в обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр эстрады имени Аркадия Райкина - спектакль «Главный элемент»

Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина Театр эстрады имени Аркадия Райкина - спектакль «Главный элемент»

Фото: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина

14 и 15 июля на сцене Театра эстрады имени Аркадия Райкина дадут постановку «Главный элемент». Фантастическая комедия по пьесе Наталии Мошиной «К звездам» поставлена Андреем Носковым с Ларисой Климовой, Юрием Михайликом и Александром Макиным в главных ролях. В пятницу в Эрмитажном театре также состоится показ классического балета «Спящая красавица» с видеоэффектами от труппы «Санкт-Петербургский Балет» в сопровождении симфонического коллектива Olympic Symphony Orchestra. Еще одна премьера этого дня — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова», комедия Александра Островского в постановке Юрия Цуркану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

21 июля зрителей ждет грандиозная премьера классической оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» на новой сцене Мариинского театра. Пятичасовое музыкально-сценическое действо, управлять которым будет Валерий Гергиев, пройдет на немецком языке с синхронным переводом на русский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Фото: ООО «РУФ ПРОЕКТ» Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Фото: ООО «РУФ ПРОЕКТ»

14 июля в Roof Place будут звучать хиты русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В Ботаническом саду продолжается музыкальный фестиваль Summer Music Park. В его рамках в этот день выступит известный российский виолончелист Дмитрий Ганенко со своим коллективом Ganenko Band, а 15-го фестиваль закроет танцевально-музыкальное шоу «Танго-история о Буэнос-Айресе» от Triunfal Orquesta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Бродский DRIVE»

Фото: фестиваль «Бродский DRIVE» Фестиваль «Бродский DRIVE»

Фото: фестиваль «Бродский DRIVE»

14, 15 и 16 июля в Шереметевском саду будет вершиться магия живой музыки — фестиваль «Бродский DRIVE» соберет на летней сцене известных петербургских исполнителей джаза. В программе Владимир Волков, Алексей Круглов, Олег Аккуратов, кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес и другие.

Суббота 15 июля порадует любителей творчества Рахманинова концертом его музыки под открытым небом на сцене амфитеатра «Под небом». Там же 20 июля струнный квартет «Амадеус» с вокалисткой и флейтисткой Алисой Ермаковой даст концерт «Вивальди под небом». И также 20 июля супергруппа из солистов пяти музыкальных театров России и Европы ViVA порадует слушателей новым прочтением известных хитов от классики до современной эстрады и собственными композициями на выступлении в «Колизей Арене».

18 июля в ДК Ленсовета оркестр CAGMO, известный своими симфоническими обработками популярной музыки и саундтреков, презентует программу оркестровых аранжировок музыки из игры Genshin Impact. А уже 21-го коллектив на той же сцене представит большую программу обработанных композиций культовой группы Rammstein.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Gone.Fludd

Фото: Zeliotvankaizer / wikimedia.org Рэпер Gone.Fludd

Фото: Zeliotvankaizer / wikimedia.org

Nю & Vesna305 в рамках фестиваля Summer Sound объединит в одном большом шоу умную лирику с сумасшедшим музыкальным драйвом. Обещаны старые хиты и совершенно новые номера. Долгожданный большой сольный концерт рэпера Gone.Fludd состоится в этот же день во «Дворе Гостинки», в самом сердце города. Gone.Fludd — это симбиоз грубости, нежности и отличного ритма. 19 июля там же выступят любимцы молодой публики и лауреаты премии «МУЗ-ТВ», рок-коллектив «Прыгай киска», а 21-го — «Тринадцать карат» со специальным летним концертом.

Выставочная деятельность в Петербурге на предстоящей неделе тоже обещает быть довольно насыщенной. Погрузиться в атмосферу Китая XX века, воочию увидеть реконструкцию одной из главных достопримечательностей родины Мао Цзэдуна можно на выставке «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» начиная с 13 июля. Археологическая сенсация прошлого столетия развернулась в Историческом парке «Россия — моя история» (Бассейная ул., д. 32).

К грядущему саммиту Россия — Африка, который скоро пройдет в Петербурге, в Русском музее (Корпус Бенуа, Инженерная ул., 2–4) 21 июля откроется экспозиция «Африка в русском искусстве». Выставка знакомит с лучшими образцами небольшой, но интересной и разнообразной коллекции работ отечественных художников XIX–XX веков. Основная часть экспозиции — это акварели, живописные этюды, выполненные во время путешествий по Египту, Марокко, Алжиру и Тунису.

Еще один вернисаж, касающийся тематики Черного континента, будет работать до 3 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Название — «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Проект продемонстрирует панораму современного африканского искусства и его основные художественные течения, которые развивались на протяжении последних 60 лет.

А в музее-квартире Архипа Куинджи в эти дни работает экспозиция «Итальянское путешествие», в рамках которой представлены работы художников и архитекторов из собрания Музея Академии художеств (П. П. Чистякова, К. К. Рахау, Г. Д. Гримма, А. Н. Бенуа). Их «Итальянское путешествие» дополняют фотографические виды Генуи и Венеции прошлых веков.

13 июля в кинотеатрах страны начнутся показы сразу нескольких громких летних премьер, которые точно стоит увидеть на выходных. Так, на большие экраны выходит новый фильм с, пожалуй, самым популярным во всем мире китайским актером и каскадером Джеки Чаном «Круче некуда». Вместе с Джоном Синой они сыграли двух наемников, объединившихся перед лицом глобальной опасности в лице преступного синдиката. Для детей китайский кинематограф также припас сюрприз — семейный полнометражный мультфильм «Побег из страны роботов» о двух медвежатах, ищущих маму. Пощекочут нервы тайский фильм ужасов «Кукла. Реинкарнация зла» и отечественный триллер о маньяке «Кентавр». Также в прокате продолжают идти и пользуются популярностью новая картина Гая Ричи «Переводчик», снятая на борту МКС российская драма «Вызов» и триллер Роберто Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли «Гипнотик».

Пространство «Севкабель Порт» в выходные 15–16 июля организует «Летнее обострение» — сезонный маркет. Обещаны фотозоны, dj-сеты, welcome-зона, продукцию будут представлять дизайнеры одежды, создатели украшений и аксессуаров и мастера всех видов. На сцене у моря 14 июля будет выступать «Оркестр у моря» под управлением Станислава Чигадаева с программой итальянского композитора Людовико Эйнауди, 15-го — романтический джазовый концерт «Night in Paris». 21 июля в пространстве пройдет традиционная гаражная распродажа.