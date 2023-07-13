В Казани спрос на строительные услуги выросли на 204%

В Казани спрос на все виды строительных услуг во втором квартале года вырос на 204% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исследование провели специалисты «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, самыми востребованными строительными работами, на которые в Казани вырос спрос, оказались кладочные работы (+572%), услуги проектирования и подготовки смет (+96%), газификация (+75%), фундаментные работы (+77%) и изыскательные работы (+57%).

В рейтинге городов РФ с наибольшим ростом спроса за год на стройуслуги Казань заняла 12-е место. Лидером стала Москва с 79%. В топ-5 также вошли Пермь (+66%), Уфа (+63%), Улан-Удэ (+62%), Владивосток (+58%).

"Ъ-Казань"