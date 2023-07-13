Суд в Волгоградской области признал владельца нефтебазы ответственным за загрязнение почвы на 9 миллионов

Росприроднадзор через суд добился возмещения ущерба от загрязнения почвы на территории хутора Успенка в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты и представители прокуратуры в ходе выездного обследования установили, что утечка произошла с территории нефтебазы ООО «Михайловское». Площадь загрязнения составила 732 квадратных метра

Лабораторные исследования проб почвы показали превышения содержания нефтепродуктов и фенола. Ущерб специалисты оценили в 9 млн руб.

В Росприроднадзоре отметили, что владелец нефтебазы отказался оплачивать восстановление почвы — правоохранители обратились в суд, который встал на их сторону.

Дарья Васенина