В школах Уфы установят пурифайеры с питьевой водой для школьников

Администрация Уфы планирует реализовать пилотный проект по установке пурифайеров для обеспечения питьевой водой учеников и сотрудников школ. Об этом ранее сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев на совещании в мэрии. Детали реализации проекта он не раскрыл, отметив, что компания установит оборудование бесплатно, оно будет подключено к системе водопровода.

Как уточнили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии, вода будет бесплатной для школьников и сотрудников. Даты установки оборудования пока не называются.

Ратмир Мавлиев отметил, что решению о реализации пилотного проекта предшествовала инспекция в 19 уфимских школах и 20 детских садах. Проверка «выявила возможности для модернизации» систем водоочистки в пищеблоках и устройств подачи питьевой воды. Господин Мавлиев сообщил, что вместе с экспертами мэрия разработала компактную многоступенчатую систему водоочистки для пищеблоков, а также пурифайеры с 10 степенями очистки. Он поручил проанализировать сообщения о качестве воды, поступающие от родителей.

Наталья Балыкова

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