FinExpertiza: выручка нижегородских несырьевых предприятий выросла до 1,2 трлн рублей

Выручка крупных и средних предприятий Нижегородской области, не связанных с нефтегазовой промышленностью, в январе-апреле 2023 года составила 1,15 трлн руб. Показатель увеличился на 6,8% к уровню прошлого года, подсчитали аналитики FinExpertiza по данным Росстата.

Наибольший рост по выручке показала отрасль архитектуры, торговля автомобилями, производство водного, воздушного, железнодорожного транспорта и боевых машин.

В России выручка ненефтегазовых предприятий в январе-апреле составила 52,8 трлн руб. (+0,4% за год). Заметнее всего обороты увеличились в сфере транспортировки и хранения, уменьшились — в обрабатывающей промышленности.

Самый высокий рост выручки зафиксирован у несырьевых предприятий Ростовской области (+124,4 млрд руб., до 1,2 трлн руб.), Краснодарского (+110,1 млрд руб., до 1,6 трлн руб.) и Приморского (+93,5 млрд руб., до 650,2 млрд руб.) краев.

Елена Ковалева