Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FinExpertiza: выручка нижегородских несырьевых предприятий выросла до 1,2 трлн рублей

Выручка крупных и средних предприятий Нижегородской области, не связанных с нефтегазовой промышленностью, в январе-апреле 2023 года составила 1,15 трлн руб. Показатель увеличился на 6,8% к уровню прошлого года, подсчитали аналитики FinExpertiza по данным Росстата.

Наибольший рост по выручке показала отрасль архитектуры, торговля автомобилями, производство водного, воздушного, железнодорожного транспорта и боевых машин.

В России выручка ненефтегазовых предприятий в январе-апреле составила 52,8 трлн руб. (+0,4% за год). Заметнее всего обороты увеличились в сфере транспортировки и хранения, уменьшились — в обрабатывающей промышленности.

Самый высокий рост выручки зафиксирован у несырьевых предприятий Ростовской области (+124,4 млрд руб., до 1,2 трлн руб.), Краснодарского (+110,1 млрд руб., до 1,6 трлн руб.) и Приморского (+93,5 млрд руб., до 650,2 млрд руб.) краев.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...