Двух детей и их родителей спасли при пожаре на улице Хмельницкого в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Богдана Хмельницкого 12 июля произошел пожар в частном деревянном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, на момент происшествия в доме находилось двое взрослых и два ребенка в возрасте четырех и пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Мужчину, отца детей, пожарные нашли в подвале. Оба входа в помещение были в огне, а единственный доступ к нему был через зарешеченные окна на уровне ног. Пожарным удалось сломать решетку и вытащить мужчину на свежий воздух, после чего пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Как рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №3 МЧС Удмуртии Дмитрий Дресвянников, после обнаружения пожара, дети успели выбежать, а их мать эвакуировалась через окно. Отец же подумал, что дети остались в доме и пошел их искать на цокольном этаже.

Ликвидировать пожар удалось через 28 мин. с момента прибытия пожарных. Общая площадь возгорания составила 110 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.