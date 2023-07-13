КГБ Белоруссии исключило Протасевича и Сапегу из списка причастных к терроризму

Комитет государственной безопасности Белоруссии исключил экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его бывшую девушку, россиянку Софью Сапегу из перечня организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роман Протасевич Фото: @pr0tez Софья Сапега Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет Следующая фотография 1 / 2 Роман Протасевич Фото: @pr0tez Софья Сапега Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет

Обновленный перечень был опубликован на сайте КГБ Белоруссии 12 июля. О внесении Протасевича в список стало известно 19 ноября 2020 года, Сапеги — 15 марта 2023 года. Основанием для включения в перечень стало их уголовное преследование.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска после принудительной посадки самолета Ryanair. Telegram-канал Nexta освещал протесты в Белоруссии 2020 года, начавшиеся после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента.

3 мая 2023 года Протасевич был признали виновным по делу о заговоре для захвата власти неконституционным путем, публичных призывах к актам терроризма, оскорблении президента и был осужден на 8 лет. 6 мая Софья Сапега была признана виновной в разжигании социальной вражды и осуждена на 6 лет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Протасевича 22 мая, Софью Сапегу — 7 июня, в тот же день она была передана России.

Анастасия Ларина