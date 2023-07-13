«Трактор» подписал контракт с форвардом «Нефтехимика»

Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с нападающим нижнекамского «Нефтехимика» Егором Поповым. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба «черно-белых».

26-летний Егор Попов – воспитанник тюменского хоккея. Профессиональную карьеру начал в Северной Америке в составе Acadie-Bathurst Titan. В 2016 году вернулся в Россию, где стал выступать в системе «Югры». Последние два года провел в «Нефтехимике».

«Егор – цепкий праворукий нападающий, который может сыграть как с краю, так и в центре. Его приход добавит нашей команде агрессии и конкуренции за место в составе. Уверен, что в “Тракторе” Попов получит возможность выйти на новый профессиональный уровень», — комментирует генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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