Организатора убийства женщины и ребенка отправили в специализированную психбольницу

Организатора убийства жительницы Башкирии и ее ребенка отправили на принудительное лечение. Она будет содержаться в специализированном психиатрическом стационаре закрытого типа. Об этом сообщает телеграм-канал Пермского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого суда Фото: пресс-служба краевого суда

45-летняя жительница Ишимбая из Башкирии со своей пятилетней дочерью пропала в Перми 17 августа прошлого года. Об их исчезновении полиции рассказала ее знакомая.

Спустя неделю тела женщины и ее дочери обнаружили в лесном массиве. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого в убийстве, на допросах он сознался, что за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. согласился на предложение своей знакомой, страдающей тяжелым хроническим психическим расстройством, совершить убийство ее подруги с ребенком. Под предлогом совместного отдыха злоумышленники пригласили их в Пермь, а затем привезли в заранее арендованный дом в поселке Ласьва. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина совершил убийство потерпевшей, а потом задушил ее малолетнего ребенка.

В ходе расследования уголовного дела проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по окончании которой комиссия специалистов пришла к выводу о невменяемости заказчицы преступления ввиду наличия у нее психических расстройств.

Исполнителя преступления краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы.