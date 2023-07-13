В Татарстане гендиректора компании «Фортресс-Д» заподозрили в уклонении от уплаты 80 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 43-летнего гендиректора компании «Фортресс-Д». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 80 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021 году подозреваемый вносил в налоговые декларации и другие документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с девятью контрагентами. В результате ему удалось уклониться от уплаты НДС.

Противоправную деятельность выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД и УФНС по Татарстану. Детали уточняются.

"Ъ-Казань"