В Татарстане гендиректора компании «Фортресс-Д» заподозрили в уклонении от уплаты 80 млн рублей налогов

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 43-летнего гендиректора компании «Фортресс-Д». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 80 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Следствие считает, что в 2021 году подозреваемый вносил в налоговые декларации и другие документы ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с девятью контрагентами. В результате ему удалось уклониться от уплаты НДС.
Противоправную деятельность выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД и УФНС по Татарстану. Детали уточняются.