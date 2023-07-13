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На Ставрополье будет создана сеть модульных отелей стоимостью 1 млрд рублей

В Ставропольском крае разработана концепция создания сети из 17 модульных отелей. Планируется, что стоимость реализации концепции составит 1 млрд руб., сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своем Тelegram-канале.

По информации главы ведомства, объекты будут располагаться в 10 районах края, в горах, лесах, у водоемов. В отелях смогут единовременно размещаться 290 человек.

«Срок реализации – порядка двух лет. Ведем работу по привлечению инвесторов и рассчитываем включиться в программу бюджетного софинансирования на создание таких модульных отелей»,— написал Денис Полюбин.

Когда конкретно начнется реализация, министр экономического развития не сообщил.

Анастасия Назарова

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