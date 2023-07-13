Рядовой Алексей Петухов из Удмуртии погиб в ходе спецоперации

В Малопургинском районе Удмуртии со всеми военными почестями состоялись похороны рядового Алексея Петухова, погибшего при выполнении боевого долга в ходе спецоперации. За проявленную отвагу военнослужащий посмертно награжден Орденом Мужества, сообщил во «ВКонтакте» глава района Сергей Юрин.

«Алексей Юрьевич был заботливым сыном, любящим мужем, добрым отцом, верным другом, патриотом своей страны. Он добровольно принял решение отправиться защищать Родину»,— рассказал господин Юрин.

Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.