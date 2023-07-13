Минэнерго РФ не смогло оспорить обязанность по ликвидации экологического бедствия на территории КУБа

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение коллег из Пермского края о возложении на федеральные структуры обязанностей по устранению экологического бедствия на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Ранее апелляционная инстанция определила, что ФГБУ «По вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ)» должно провести работы, связанные с устранением изливов окисленных вод из закрытых шахт на территории КУБа. В свою очередь, на Минэнерго РФ была возложена обязанность профинансировать указанные мероприятия.

Напомним, в прошлом году с требованием ликвидировать экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна в суд обратились несколько местных жителей. В заявлении они сообщили, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория КУБа была объявлена зоной экологического бедствия. Сейчас на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению жителей Кизела, продолжение загрязнения в итоге может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет и в Каму.

Позицию истцов поддержала Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Ответчики полагали, что ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду должны заниматься местные и региональные власти.