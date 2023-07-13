Замгубернатора Челябинской области предложил Бахрейну сотрудничество в сфере АПК

Заместитель Губернатора Челябинской области Иван Куцевляк обсудил возможности сотрудничества с помощником замминистра промышленности и торговли Бахрейна Халедом Алалави. Встреча состоялась в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023», сообщают в правительстве региона.

Вице-губернатор отметил, что Челябинская область обладает обширными компетенциями в сфере нефтегазового машиностроения, в значительных объемах производит агропромышленную продукцию. Он добавил, что регион может предложить интересные проекты для инвестиций в туризм. Иван Куцевляк выразил мнение, что все это может быть интересно партнерам из королевства Бахрейн.

«Сейчас регион становится центром приема и консолидации грузов на восточном направлении коридора “Север-Юг” через Казахстан, Туркменистан в Иран, и дальше, в том числе в страны Персидского залива. Королевство Бахрейн может стать на этом пути важным логистическим партнером», — подчеркнул Иван Куцевляк.

Халед Алалави заявил о том, что Бахрейн заинтересован сотрудничать в сферах пищевой промышленности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Он предложил компаниям региона локализовать производства на территории королевства с преференциями.

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