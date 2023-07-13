Объем выдачи ипотеки на Дону в январе-мае 2023 года увеличился на 72%

За пять месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов в Ростовской области составил 58 млрд руб., что на 72% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев в рамках пресс-конференции «Реализация в Ростовской области нацпроекта "Жилье и городская среда"», прошедшей на площадке информационного агентства «Интерфакс-Юг». Из общего объема выданных кредитов 23 млрд руб. было направлено на приобретение жилья на первичном рынке.

«Выдано 17 642 ипотечных кредита, что превышает количество кредитов, выданных в аналогичный период прошлого года на 53%. Средняя ставка по ипотеке составила 8,16% годовых. На первичке — 5,77% годовых. Средний размер кредита в регионе — 3,2 млн руб.»,— рассказал Сергей Вифлянцев.

Анастасия Назарова