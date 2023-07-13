Краевой суд признал законным продление ареста экс-руководителю «Центра исторической памяти»

Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Об этом сообщает телеграм-канал краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Общества Мемориал (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирова Фото: телеграм-канал Общества Мемориал (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирова

Господин Чернышов обвиняется в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, Александр Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов (признан иностранным агентом) пытались вывезти документы в Германию. Эксперты считают, что архив представляет историческую и культурную ценность для региона.

Господин Чернышов был задержан в Москве в середине мая. Несмотря на то, что он признал вину, 22 мая Ленинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя краевого УФСБ и отправил экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО. 6 июня Ленинский суд Перми продлил ему сроки содержания под стражей. Господин Чернышов обжаловал это постановление в краевом суде.

Судья краевого суда Надежда Доденкина не усмотрела оснований смягчить меру пресечения Чернышову на домашний арест, поскольку обвиняемому инкриминируется покушение на совершение тяжкого преступления, кроме того, имея загранпаспорт, фигурант уголовного дела может покинуть территорию РФ, воспрепятствовав тем самым производству по уголовному делу.

Под стражей обвиняемый будет содержаться до 10 октября 2023 года.