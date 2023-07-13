Пилот-инструктор в Татарстане оштрафован по делу о жесткой посадке самолета в ходе учений

В Татарстане приговорили к штрафу пилота-инструктора по делу о жесткой посадке легкомоторного самолета в ходе учебно-летной практики. Об этом говорится в сообщении Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел осенью прошлого года. Экипаж в составе пилота-инструктора и пилота-курсанта выполнял учебно-летную практику на самолете, и во время захода на посадку в аэропорту Бегишево он не выпустил шасси, в результате чего транспорт получил повреждения. Таким образом был причинен ущерб более чем на 3,5 млн руб.

Следователями собрана достаточная доказательная база, проведены экспертизы, проверка показаний на месте и необходимые допросы, иные материалы. Судья Тукаевского районного суда Республики Татарстан, оценив все собранные доказательства, назначил осужденному наказание в виде штрафа.

"Ъ-Казань"