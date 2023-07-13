На Дону двое мужчин осуждены на 16 и 17 лет колонии за нападение на пенсионера

Ростовский областной суд приговорил Дениса Моисеенко и Алексея Фуркалюка к 17 и 16 годам лишения свободы соответственно за разбойное нападение на пенсионера, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что в ноябре 2021 года мужчины узнали, что у родственника одного из них есть крупная сумма денег. С целью разбойного нападения на пенсионера, они проникли в его дом в селе Кулешовка и убили 82-летнего мужчину. Добычей преступников стали 400 тыс. руб. Чтобы скрыть следы преступления, они решили поджечь дом, но им это так и не удалось.

После задержания Денису Моисеенко и Алексею Фуркалюку в зависимости от роли и степени участия были предъявлены обвинения по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (пособничество в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества). Суд признал их виновными. Отбывать срок преступники будут в колонии строгого режима. Приговор по делу пока в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова