Госдума приняла закон об усилении контроля за производством пива и сидра

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 13 июля приняли в третьем чтении закон об обеспечении легальности и госконтроля над производством пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Закон направлен на рассмотрение в Совет федерации.

Закон вносит изменения в Административный кодекс. Согласно поправкам, за грубые нарушения при производстве пивоваренной продукции для юрлиц предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб., конфискация продукции и сырья, остановка предприятия на срок до 60 суток.

Под грубым нарушением понимается производство и оборот продукции без использования средств измерения и без передачи информации об объеме в госорганы. Грубым нарушением также будет считаться нахождение на складах предприятия пива и пивных напитков, не принадлежащих производителю.

Закон внес депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов в апреле 2021 года. В пояснительной записке инициатива связывалась с ростом нарушений на рынке: за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма начисленных штрафов выросла на 75,2%, а число административных расследований — на 22,6%.

Полина Мотызлевская