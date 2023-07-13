Андрея Широбокова назначили на должность прокурора Дебесского района Удмуртии

Новым прокурором Дебесского района Удмуртии стал советник юстиции Андрей Широбоков. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Андрей Широбоков служит в органах прокуратуры с сентября 2009 года. Он работал старшим помощником прокурора Шарканского района, заместителем прокурора Якшур-Бодьинского, Увинского и Шарканского районов. В 2019 года занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртии.