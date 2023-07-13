В Ярославской области досрочно завершили весенний призыв

В Ярославской области досрочно выполнена призывная кампания в полном объеме, сообщает портал 76.ru со ссылкой на региональный военкомат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В военкомате отметили, что призыв завершен на 5 дней раньше установленного срока, 10 июля. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области в ходе весеннего призыва планируют отправить на срочную службу около 1,5 тыс. человек. Весенний призыв начался 1 апреля, осенний стартует — 1 октября.

Ранее военный комиссар региона Игорь Гостев сообщал, что призывники точно не будут направляться в горячие точки.

Алла Чижова