Власти Франции оплатят гражданам ремонт одежды и обуви

С октября этого года во Франции начнет действовать программа «бонусов на ремонт»: правительство будет компенсировать гражданам расходы на ремонт одежды и обуви, чтобы те не выбрасывали хорошие вещи, усугубляя проблему отходов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление государственного секретаря по вопросам экологии Беранжер Куйяр.

Во Франции ежегодно выбрасывают около 700 тыс. тонн одежды. Как считают власти, значительную часть этих вещей можно было бы продолжать использовать после небольшого ремонта. В рамках программы правительство готово оплачивать гражданам ремонт на сумму от €6 до €25, а всего на эту инициативу власти выделят €154 млн в течение пяти лет. К участию в программе приглашаются любые ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, координировать эту деятельность будет экологическая организация Refashion.

Власти также призывают граждан не только ремонтировать одежду и обувь, но и чаще жертвовать хорошие, но ставшие ненужными вещи тем, кто в них нуждается. По данным Refashion, 56% пожертвованной одежды и обуви можно использовать и дальше, а 32% можно переработать, чтобы произвести что-то новое.

Как отметила госпожа Куйяр, еще одна цель бонусной программы — оказать поддержку тем малым предприятиям, ателье и мастерским, которые занимаются ремонтом. Эта поддержка позволит им расширить ассортимент услуг и увеличить число рабочих мест. В 2020 году аналогичную схему бонусов французские власти запустили для ремонта бытовой техники, также с целью сокращения отходов и защиты окружающей среды.

Алена Миклашевская