На повышение надежности электроснабжения Даниловского месторождения в Югре направили более 1 млн рублей

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Комаровская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Это позволило повысить надежность электроснабжения Даниловского нефтяного месторождения, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». На работы энергокомпания направила более 1 млн рублей.



Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 20 МВА и 22 разъединителя классом напряжения 35 и 110 кВ. Специалисты провели техобслуживание более 40 подстанционных элементов, в том числе ограничителей перенапряжения, конденсаторов связи и системы охлаждения. Работы на подстанции завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Плановый ремонт питающего центра выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Технические мероприятия позволили повысить надежность энергоснабжения Даниловского месторождения, начальные геологические запасы которого оцениваются в 125 млн тонн нефти.

АО «Россети Тюмень»