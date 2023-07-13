В Петербурге предложили праздновать День Победы над милитаристской Японией

В ЗакС Петербурга внесли проект о закреплении в городском законе о памятных датах День Победы над милитаристской Японией, следует из электронной базы законопроектов. Планируется, что праздник будет называться «Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожилой мужчина-японец в традиционной японской рубашке на набережной на фоне здания консульства Японии.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Пожилой мужчина-японец в традиционной японской рубашке на набережной на фоне здания консульства Японии.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующий документ подготовили члены партии «Единая Россия» Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин.

В думском комитете по обороне смену названия объяснили контрмерой в ответ на кампанию Японии и «коллективного Запада» против России из-за начала боевых действий на территории Украины.

«Указанное изменение обусловлено тем, что 3 сентября 1945 года прочно закрепилась в отечественной истории и общественном сознании не только как День окончания Второй мировой войны, но и День Победы над милитаристской Японией. Более того, данный праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам депутатов, переименование праздника отражает принцип «исторической справедливости».

Анастасия Калугина

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