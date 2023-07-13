Житель Самары осужден за «минирование» администрации президента РФ

Оставлен в силе приговор в отношении жителя Самары 1984 года рождения за заведомо ложное сообщение о теракте (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации силовиков, в июне минувшего года на телефон доверия ФСБ РФ поступило анонимное сообщение о минировании резиденции президента России. После этого региональное управление Федеральной службы безопасности установило и задержало предполагаемого преступника. Сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, но после того, как задержанный признался, что его целью была дестабилизация работы органов власти, статью обвинения переквалифицировали на ч. 3 ст. 207 УК РФ.

В январе текущего года Красноглинский районный суд Самары признан фигуранта уголовного дела виновным в преступлении и приговорил его к двум годам исправительной колонии общего режима. Это решение устояло в апелляционной инстанции Самарского областного суда.

Ранее житель самары был приговорен к двум годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании ТЦ «Аврора».

Георгий Портнов