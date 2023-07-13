В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В пятницу, 14 июля, в Свердловской области ожидаются сильные ливни, сообщает региональное ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Так, следует отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Если начнется гроза, необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Автомобилистам не стоит пытаться пересечь подтопленные участки. В случае быстрого пребывания воды нужно покинуть автомобиль и забраться на ближайшую возвышенность или зайти в здание.

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