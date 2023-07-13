Расходы бюджета Краснодарского края достигли 500 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Кубани на очередном заседании увеличили на 31,4 млрд руб. расходную часть бюджета региона в 2023 году. Таким образом она достигла 500 млрд руб., сообщает пресс-служба краевого парламента.

Увеличение произошло как за счет финансовой помощи из федеральной казны, так и за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов. По данным ЗСК, наибольший рост показали такие источники, как уплата акцизов, налог на прибыль организаций, налог, взимаемый по «упрощенке», налог на профессиональный доход.

Благодаря увеличению параметров бюджета депутаты согласовали дополнительное финансирование некоторый госпрограмм региона. В частности, 6 млрд руб. пойдет на программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Еще 2,1 млрд руб. направят на развитие образование, 1,7 млрд руб. — на здравоохранение, 1,4 млрд руб. выделяет в помощь аграриям.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рост собственных налоговых и неналоговых доходов прогнозируется также в 2024 и 2025 годах — на 17,2 и 15,2 млрд руб. соответственно. При этом расходную часть предлагается увеличить на 3,6 млрд руб. до 503,7 млрд руб.

«Рассматриваемые изменения в бюджете лягут в основу новых проектов, позволят увеличить финансирование других, уже действующих, а также пересмотреть содержание отдельных госпрограмм. В них будут поддержаны наиболее перспективные и востребованные направления. Такое переформатирование госпрограмм имеет целью более полную и эффективную реализацию стоящих перед нами задач»,— подчеркнул он.

Также, по словам главы краевого парламента, укрепление казны позволит обеспечить дополнительное финансирование социальных программ, а также поддерживать ключевые отрасли экономики региона.

Леонид Ломакин

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